Казахстан планирует полностью отказаться от импорта электроэнергии из России

Казахстан намерен полностью прекратить импорт электроэнергии из России с 2027 г. на фоне развития своих энергомощностей.

Об этом заявил замминистра энергетики республики Есимханов на заседании правительства. По его словам, за последние несколько лет объемы поставок из РФ последовательно сокращаются: с 2,1 млрд кВт·ч в 2024 г. до 1,5 млрд кВт·ч в 2025 г. А в этом году, как отметил министр, импорт ожидается на уровне около 1,2 млрд кВт·ч.В Министерстве энергетики рассчитывают, что развитие внутренней генерации позволит полностью покрыть спрос и отказаться от внешних поставок электроэнергии.