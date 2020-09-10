АЛЛО запустили поддержку клиентов в Google Business Messages

10 сентября 2020, 9:45

Алло стал первым ритейлером в Украине, который запустил поддержку Google Business Messages на бот-платформе Corezoid.

Теперь пользователи могут начать общение с компанией АЛЛО из Google Maps.

Для пользователей это означает возможность связаться через мессенджер с конкретным магазином, избегая телефонных звонков. Например, человек, который ищет конкретный магазин АЛЛО в Google Maps, сможет сразу войти в чат и задать службе поддержки интересующий вопрос: режим работы магазина, статус заказа, информацию о бонусах, наличие товаров и пр. Для этого необходимо нажать на значок «Messages» в картах Google. На базовые вопросы ответит чат-бот, который постоянно совершенствуется, используя Machine Learning. Для более сложных вопросов будет подключаться живой оператор.

«В 2019 году Corezoid был сертифицирован Apple как Communication Service Provider для Apple Business Chat. Теперь мы стали Messaging Partner для Google Business Messages. Также Corezoid Bot Platform поддерживает работу с мессенджерами Viber, Telegram, Facebook, WhatsApp, Line, WeChat, Sender и любой другой платформой с открытыми API. Работа с мессенджерами – хороший первый шаг к созданию «цифрового ядра» компании на основе Corezoid», – говорит Макс Бондарь, Global Partnerships Manager в Middleware.