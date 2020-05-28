Большие данные Vodafone помогают заботиться о близких

28 мая 2020, 10:45

Vodafone Украина продолжает предоставлять услуги для своих бизнес-партнеров, помогающие оптимизировать работу в условиях карантина.

В частности, вырос интерес компаний к использованию в новых условиях больших данных – Big Data.



Использование Big Data имеет очевидные преимущества: это понимание поведения покупателей и статистика их перемещения. И не только для ритейлеров: анализ такой информации открывает множество перспектив для других сфер, например, страхования. Поэтому оператор выступил партнером страховой компании UPSK по целевой рассылке для таргетированной базы через Viber и SMS. Выбор ее адресатов производился с помощью больших данных оператора.



Изоляция во время карантина, ограниченная работа транспорта и повышенные риски – все это вызывает немало поводов для волнения за близких, особенно старшего возраста. Именно поэтому страховая компания UPSK воспользовалась сервисом Vodafone Украина и проинформировала абонентов об одном из своих продуктов – услуге «Турбота 24/7». Эта страховая программа создана для желающих позаботиться о своих близких, когда нет возможности быть рядом. В обычных условиях речь шла о тех, кто в отпуске или работает за рубежом. В условиях карантина «Турбота 24/7» оказалась востребована более широким кругом людей.



По программе застрахованные могут получить поддержку квалифицированных врачей, записаться на прием к врачу и найти нужного специалиста – все это возможно, как по телефону, так и онлайн (круглосуточно в Viber, Telegram, WhatsApp). Обезличенная информация Vodafone Украина помогла настроить рассылку максимально точно, учитывая поведенческие и демографические критерии аудитории.



«Мы нацеливались на тех, кому, вероятно, может быть интересна такая услуга. Это пользователи смартфонов, люди, которые посещают частные клиники, совершают покупки в интернете, клиенты банков. По демографии – ориентировались на жителей крупных областных центров, мужчин и женщин, старше 25 лет», – поясняет руководитель отдела маркетинга и корпоративных коммуникаций UPSK Алексей Махов. Результаты рассылки, по его словам, превзошли ожидания компании. «Сообщения показали очень хороший CTR – индикатор перехода по ссылкам. Многие пользователи не только переходили по предложенной ссылке, но и покупали продукт».



«Большие данные могут помочь не только большому бизнесу, но и малому, среднему. Этот инструмент дает возможность быстро и четко анализировать сигналы и улавливать изменяющиеся тенденции рынка, помогать в создании востребованных предложений для клиентов, оценивать риски и делать прогнозы в продажах и маркетинге, вести персонализированные коммуникации на массовом рынке. С уверенностью могу сказать на опыте наших бизнес-клиентов: использовать Big Data сервисы эффективно в любой сфере. Будь-то ритейл, HR, финансы, строительный бизнес… И страхование тому не исключение», – рассказывает Андрей Федоров, начальник департамента бизнес-рынка Vodafone Украина.

