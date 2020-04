My Vodafone поможет позаботиться о близких через приложение

14 апреля 2020, 12:45

Сегодня уже треть владельцев смартфонов в сети Vodafone Украина используют приложение My Vodafone или его веб-версию – my.vodafone.ua.

Благодаря этому сервису самообслуживания, большинство вопросов, включая вопросы по тарифам, услугам и подключению сервисов, пользователи My Vodafone решают самостоятельно, без походов в магазин Vodafone и даже без звонков в контакт-центр.

Важная особенность приложения My Vodafone, которая сейчас очень актуальна, – пользователь также может добавить в аккаунт номера своих близких и всегда иметь возможность проверять, достаточно ли у них средств на счету, сколько осталось минут или гигабайт интернета. При необходимости сразу же можно пополнить счет без комиссии – и никаких наличных денег. За последний месяц количество безналичных пополнений счета – через My Vodafone – выросло на 22% и продолжает расти. Также растет популярность разделов развлекательных услуг.Vodafone Украина призывает во время карантина максимально использовать возможности удаленного управления и обслуживания My Vodafone, чтобы оставаться на связи самому и помочь в этом своим близким.Кроме того, в My Vodafone можно обменять свои мобильные бонусы на то, что сейчас больше всего необходимо – бесплатные минуты общения или гигабайты трафика, скидки на продукты питания, хозяйственные товары и т.п.Загрузить приложение можно на Google Play и App Store. При использовании мобильного приложения или его веб-версии трафик не тарифицируется.