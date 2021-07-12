12 июля 2021, 0:18

Активисты Штрафы UA запустили новое решение для контроля за нарушителями ПДД и своевременной уплаты штрафов для бизнеса.



Сервис позволяет украинским компаниям видеть все штрафы и данные своих водителей, которые их получили, в едином месте. Управление штрафами занимает меньше времени, а процесс уплаты значительно ускоряется. Компании, которые не имеют автоматизированной системы уплаты штрафов, сегодня в среднем теряют до 120 тыс. грн в год. С помощью данного решения в течение двух недель возможно проанализировать, какой вклад компания делает в общее состояние безопасности дорожного движения в Украине и начать работать над уровнем культуры безопасного поведения на дороге.

В Украине на сегодня примерно 12 900 компаний с автопарком. Значительная часть из них имеет более 10 машин в пользовании. Данные по автоштрафам нужно собирать из множества источников. К процессу необходимо привлекать директора и менеджеров, которые отрываются от основной работы. По словам Дениса Дмитрова, эксперта по безопасности дорожного движения, активиста и основателя сервиса Штрафы UA, для того, чтобы контролировать своевременную уплату штрафов в среднем тратится 76 часов в месяц с привлечением до 5 сотрудников, включая директора компании.



Другой важный аспект, который является критическим для бизнеса - законодательство, регулирующее вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения. Сегодня в этой сфере происходят кардинальные реформы. Государство внедряет новые правовые нормы и цифровые технологии. Компаниям, которые используют автопарки, нужно оперативно реагировать на эти изменения. Однако очень часто эти вопросы остаются без внимания.

Средние расходы украинского бизнеса, который не имеет автоматизированной системы администрирования штрафов - до 120 тыс. грн в год. Вследствие санкций, которые применяет Государственная исполнительная служба в отношении предприятия, останавливаются бизнес-процессы, страдает репутация компании.



“Согласно закону на недобросовестных нарушителей открываются исполнительные производства. Штраф должен быть уплачен в течение 30 дней с момента вступления постановления в законную силу. Согласно 279-1 КУоАП это происходит не только в случае вручения или в случае отказа в получении, но и возвращении постановления, как врученного. То есть нарушитель может даже не знать о существовании постановления. Так что если деньги на счет Государственного казначейства Украины поступают на 31-й день, или даже вечером 30-го дня, то Национальная полиция передает информацию о нарушителе в Государственную исполнительную службу, которая открывает на него исполнительное производство. В течение месяца ДВС накладывает санкции: арест банковских счетов директора компании, арест и объявление авто в розыск, исполнительный лист на взыскание по зарплате на работу. В частности, многие директора уже столкнулись с арестом личного банковского счета в силу того, что наемный работник оставил служебный автомобиль в неположенном месте”, - говорит Виктор Низовцев, заместитель директора департамента - начальник управления безопасности и качества города департамента правового обеспечения Запорожского городского совета.



Все это приводит к финансовым потерям для бизнеса:





- Одна из крупнейших FMCG компаний в Украине (автопарк - около 325 автомобилей) столкнулась с исполнительным производством на директора - был арестован личный счет руководителя.

- Директор не получил постановление вовремя и не знал о нарушениях. Просроченный штраф отправили в исполнительную службу. Пока его погашали в течение пяти дней, была заблокирована возможность регистрировать новые транспортные средства. Клиенты не могли перерегистрировать на себя выкупленные машины.

- Компания с небольшим автопарком (20 автомобилей) продала три машины. Через четыре месяца директору пришлось уплатить шесть штрафов по этим транспортным средствам. Оказалось, что нарушения были совершены до продажи, а постановления составлены после (по закону на это отводится до 60 дней). Цена незнания - 5000 грн. Со скидкой можно было обойтись суммой 765 грн.

“Для сервиса Штрафы UA формирование культуры вождения и повышение безопасности на дорогах Украины всегда было главной целью. Поэтому мы разработали решение, которое поможет бизнесу стать более ответственным и более эффективно контролировать уплату и нарушителей ПДД. Ведь согласно приоритету устойчивого развития ООН по безопасности дорожного движения к 2030 году государства должны принять меры, чтобы снизить количество людей, погибающих в авариях. На сегодня мы уже можем обеспечить украинские компании удобным инструментом, который позволяет анализировать статистику и принимать решения, которые помогут компаниям нести меньшие затраты и внедрять культуру сознательного вождения среди работников”, - говорит Денис Дмитров, основатель сервиса Штрафы UA.Итак IT-Решения Штрафы UA для бизнеса позволяет:- свести все имеющиеся машины автопарка и водителей в единую электронную базу,- получить актуальный список штрафов из разных источников (не только штрафы с камер, но и от патрульных и парковщиков),- контролировать наличие штрафов по каждому водителю, а также отслеживать статус погашения,- платить 100% штрафов с 50% скидкой,- кастомизировать сервис под нужды конкретного бизнеса,- сохранять все квитанции об уплате штрафов в одном месте.“В целом, разработанный сервис является полным комплексом администрирования штрафов ПДД - от информирования, оплаты и до погашения. Руководство может получить с помощью единой Панели управления (дашборда) статистику нарушений по всей компании, что позволяет формировать и оценивать культуру вождения. Также добавлю, что команда Штрафы UA для бизнеса обеспечивает пользователей поддержкой 24/7 по любым сложным вопросам, связанных со штрафами”, - отмечает Таисия Юрздицкая, руководительница Штрафы UA для бизнеса.Веб-решение можно открыть с компьютера или мобильного устройства. Как им пользоваться?- Скачать список транспортных средств (ТС) из файла или добавить несколько авто вручную, используя номер ТС и техпаспорт.- Узнать о статусах текущих штрафов ("оплачено", "погашено") или оплатить новые.- Настроить отправку сообщений о штрафах водителям или загрузить все данные о нарушениях в электронную таблицу.- С помощью дашборда отслеживать ключевые показатели по уплате штрафов за месяц или за год. Сравнить эффективность уплаты штрафов со скидкой до и после подключения к сервису.“В нашем парке было более 1200 машин, когда мы начали контролировать штрафы в ручном режиме. На это уходило очень много времени, в процессе администрирования был задействован лично директор компании, а также менеджеры. Поскольку это требовало очень много ресурсов, мы поняли, что нужно автоматизированное решение. Тестовую версию Штрафы UA для бизнеса развернули практически за 1 месяц. После загрузки автопарка мы увидели большое количество штрафов и начали искать ответственных за эти нарушения, чтобы получить с них уплату. В то же время занимались настройкой кабинета пользователя с учетом наших пожеланий. Сейчас на весь автопарк у нас расходуется 11 часов в месяц, то есть в 7 раз меньше, чем было раньше. Мы подсчитали что обслуживание одной машины нам стоит всего тридцать копеек в день”, - рассказывает Светлана Москаленко, Начальница отдела регистрации объектов лизинга компании “Альфа-Лизинг Украина”.Сервис Штрафы UA для бизнеса призывает компании проверить и оценить культуру безопасности вождения на предприятии бесплатно в течение двух недель, обратившись по ссылке https://b2b.shtrafy.ua/. Это позволяет проанализировать, какой вклад компания делает в общее состояние безопасности дорожного движения в Украине и начать работать над уровнем культуры безопасного поведения на дороге.