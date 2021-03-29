В чем преимущества умной парковки для водителей?

29 марта 2021, 12:00

Автоматическая парковка - очень важное решение для города. Благодаря гибкости, масштабируемости и простоте установки Smart Parking (умная парковка) - это решение с низкими барьерами для городов, которые хотят использовать возможности IoT, чтобы принести большие выгоды своим гражданам.

К концу 2020 года общее количество автомобилей в мире превысило 1,5 миллиарда легковых и грузовых автомобилей. Это более чем вдвое больше, чем 20 лет назад. Вдобавок ко всему, производство и продажи автомобилей не демонстрируют никаких признаков замедления.К 2035 году ожидается, что на дорогах будет почти 2 миллиарда автомобилей, а некоторые думают, что это может произойти и раньше. С таким ошеломляющим ростом транспортных средств парковочная среда тоже должна адаптироваться.

Умная парковка - это интеллектуальная система парковки, которая помогает водителям найти место для парковки. Доступные места обычно указываются с помощью мобильного приложения или цифровых дисплеев рядом с дорогами, чтобы направлять водителей к свободному месту. Система включает в себя использование беспроводных парковочных датчиков с батарейным питанием, не требующих обслуживания, для сбора данных в режиме реального времени. Данные используются, чтобы помочь водителям без особых хлопот найти свободные парковочные места.

Тратится меньше топлива. Водителей направляют прямо к свободному месту для парковки. Поэтому они тратят меньше километров, разъезжая по кругу в поисках свободного места для парковки.

Экономия денег. Очевидно, что, управляя более эффективным автомобилем в поисках места для парковки, вы сэкономите на топливных отходах. В результате тратится меньше денег на бензин.

Экономия времени. Проехав меньшее растояние в поисках места для парковки, вы сэкономите драгоценное время, которое можно потратить на работу, развлечения или хобби. В результате тратится меньше денег на бензин.

Снижение индивидуального воздействия на окружающую среду. Ископаемое топливо, бензин, дизельное топливо и большинство альтернативных видов топлива производят выбросы, особенно двуокись углерода (Co2). Это загрязнение не нанесет прямого вреда человеческой жизни. Однако Co2 является наиболее значительным источником парниковых газов и, следовательно, способствует изменению климата.

Повышение безопасности. Водители меньше отвлекаются на поиски места, потому что они знают, где можно припарковать свою машину.

Умная парковка снижает стресс при поиске места для парковки. Неуверенность и необходимость найти место для парковки рядом с местом назначения могут быть очень стрессовыми. Благодаря умной парковке вы знаете, где находится доступное парковочное место.

Умная парковка устраняет непредсказуемость поиска места для парковки. Она позволит вам увидеть, где можно припарковать машину и в какое время она наиболее загружена.

Умная парковка снизит трафик на улицах. Она улучшит транспортный поток и уменьшит заторы в районах с недостаточной пропускной способностью парковочных мест. Таким образом, количество пробок меньше, и водители выиграют от меньшего движения на улицах.

С увеличением количества транспортных средств на дорогах и текущими инфраструктурными проблемами потребность в эффективности, когда речь идет о мобильности и парковке, становится все более очевидной. Даже несмотря на то, что в наши дни автотранспортные средства становятся все более популярными, потребность в парковке не уменьшается. В настоящий момент городам необходимо управлять потенциальным воздействием всех изменений, которые может принести будущее. Это можно сделать за счет точного и перспективного планирования с помощью системы интеллектуальной парковки для сбора и анализа данных, которые в конечном итоге приведут к более здоровому городу.