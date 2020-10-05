Singapore Airlines запустит стационарный ресторан на самолете A380

5 октября 2020, 10:45

Singapore Airlines решила отказаться от своих планов – реализовать «полеты в никуда».

Напомним, что ранее из за пандемии коронавируса, менеджмент авиакомпании предложил выполнять туристические рейсы без конкретного маршрута следования, со влетом и посадкой в одном аэропорту. Так в компании надеялись сохранить интерес пассажиров к авиаперевозкам, который за последние 6 месяцев существенно снизился. В течение следующих нескольких недель авиакомпания будет предлагать фанатам возможность «открыть для себя Singapore Airlines» с другой стороны. Одно из самых интересных предложений - полноценный обед на борту Airbus A380.

Всего в течение двух дней A380 будет принимать гостей Singapore Airlines, чтобы насладиться полноценным обедом на земле. Посетители могут выбрать свой класс салона и насладиться внимательным обслуживанием бортпроводников SIA, в то время как на борту самолета им подаются фирменные блюда интернациональной кухни. Singapore Airlines также предлагает блюда из своего традиционного меню, специально разработанного известным сингапурским шеф-поваром Шермей Ли.



В дополнение к опыту сотрудники авиакомпании будут одеты в витрину униформы бортпроводников из прошлого. Посетителям рекомендуется носить традиционную спортивную одежду, которая, по словам авиакомпании, может варьироваться от саронгов и сари до килта. Те, кто приложит усилия, получат особый подарок от авиакомпании.

Этот опыт является частью проекта, который авиакомпания называет Discover Your Singapore Airlines. Помимо посещения ресторана A380, Singapore Airlines предлагает редкую закулисную экскурсию по своему учебному центру.