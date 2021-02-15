Мужчина заключен в тюрьму за угрозу взрыва авиалайнера Singapore Airlines

15 февраля 2021, 16:15

40-летний мужчина был заключен в тюрьму на два года за ложное заявление о взрыве бомбы на борту рейса Singapore Airlines из международного аэропорта имени Чатрапати Шиваджи Махараджа (BOM) в Мумбаи в аэропорт Чанги (SIN) в Сингапуре.

Санджай Корат из Ньюкасла, Новый Южный Уэльс в Австралии, ложно утверждал, что на борту рейса SQ423, на котором летели его мать и еще один родственник, была бомба.Самолет Boeing 777-300ER вылетел из международного аэропорта Мумбаи имени Чатрапати Шиваджи в 23:36 по местному времени в понедельник, 25 марта 2019 года, на 5-часовой 25-минутный рейс в Сингапур. Узнав об угрозе взрыва, власти Сингапура подняли в воздух два истребителя ВВС Республики Сингапур (RSAF), чтобы сопровождать самолет в аэропорт Чанги.Самолет с 263 пассажирами и 18 членами экипажа благополучно приземлился в Сингапуре с опозданием на 31 минуту и ​​не повлиял на работу аэропорта. Как только самолет благополучно приземлился, капитан попросил всех оставаться на своих местах, объяснив, что они получили угрозу взрыва. Пассажирам пришлось оставаться в самолете, пока весь багаж был проверен, из-за чего 29 человек пропустили стыковочные рейсы.На допросе в полиции во время инцидента Корат сказал, что он разозлился после 40 минут ожидания в ожидании разговора с кем-то из Singapore Airlines и необходимости звонить в аэропорт Мумбаи, чтобы предоставить дополнительную информацию своим родственникам для поездки. Пока самолет летел в Сингапур, Корат позвонил в аэропорт и сообщил, что на рейсе SQ423 Singapore Airlines была заложена бомба. Затем, во время записанного второго звонка сотруднику авиакомпании, Корат сказал на хинди, который был переведен на английский для суда, следующее:«…Есть бомба. Моя мать там, и мой родственник там. Опасность для их жизни. Если хочешь что-то делать, то делай. Если вы не хотите ничего делать, то не делайте этого. Это твое желание. Я не террорист; Я обычный человек…».Суд также услышал, что Корат страдал от депрессии и находился в состоянии алкогольного опьянения во время угрозы взрыва. Корат отсидит как минимум 12 месяцев в тюрьме.