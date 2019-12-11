Hong Kong Airlines получила спасительную финансовую "пилюлю"

11 декабря 2019, 13:15

Вслед за ультиматумом, выдвинутым правительством компании Hong Kong Airlines, чтобы найти денежную инъекцию для оплаты своих сотрудников до декабря или риск потери своей лицензии на эксплуатацию, авиакомпания нашла достаточный капитал для продолжения полетов.

Хотя до сих пор не известно о том, откуда поступили деньги, многие полагают, что это произошло благодаря владельцам Hainan Group, которая получила кредит в размере 4,4 миллиарда гонконгских долларов (560 миллионов долларов), всего за несколько дней до крайнего срока, установленного правительством.Председатель Hong Kong Airlines Хоу Вэй опубликовал заявление, в котором говорится, что авиакомпания получит финансовую поддержку, достаточную для поддержания ее в соответствии с условиями, установленными правительством.

HNA владеет 24 авиакомпаниями, включая Hainan, Beijing Capital Airlines и доли в TAP Air Portugal и Virgin Australia. Ранее группа продала свой контрольный пакет акций West Air акционерной компании, поддерживаемой правительством Чунцина, в попытке покрыть накладные расходы.