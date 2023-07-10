Чехия передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы

Также Прага отправит нам авиасимуляторы, чтобы обучение пилотов для F-16 могло проходить прямо в Украине.
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