10 июля 2023, 10:15

Чехия передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы

Также Прага отправит нам авиасимуляторы, чтобы обучение пилотов для F-16 могло проходить прямо в Украине.


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