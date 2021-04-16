Mercedes-Benz представила новый флагманский электрический седан EQS

16 апреля 2021, 10:45

Mercedes-Benz считает, что его новый седан EQS позволит полностью перевернуть сегмент высококлассных электромобилей — ему предстоит конкурировать с флагманскими предложениями Tesla и растущим числом электрокаров от новых и старых автопроизводителей.

Mercedes-Benz EQS 2022 года, представленный в четверг, знаменует собой новую электрическую эру для немецкого автопроизводителя.

Автомобиль станет частью большого семейства машин класса S, когда осенью поступит в продажу. «EQS разработан, чтобы превзойти ожидания даже наших самых взыскательных клиентов, — отметил исполнительный директор Mercedes-Benz и Daimler Ола Келлениус (Ola Kaellenius) в 63-страничном пресс-релизе. — Именно это и должен делать автомобиль марки Mercedes, чтобы заслужить букву "S" в своём названии. Потому что мы просто так не награждаем такой буквой».



Самое примечательное, что интерьер автомобиля больше похож на кабину футуристического космического корабля. Он имеет три крупных экрана почти на всю ширину приборной панели, защищённых общей 56-дюймовой изогнутой стеклянной поверхностью.



Автопроизводитель не обнародовал цены на EQS, однако отраслевые эксперты ожидают, что они легко превзойдут планку в $100 000. Стартовая цена на Mercedes-Benz S-Class 2021 года колеблется от $94 000 до $160 000. А модели Mercedes-Maybach S могут превышать планку в $200 000. Диапазон цен на седан Tesla Model S колеблется от $79 990 до $149 990, включая новую высокопроизводительную модель Model S Plaid.



«Они начали с верхнего сегмента, — отметила директор по анализу в Edmunds.com Джессика Колдуэлл (Jessica Caldwell). — Это похоже на подход некоторых других автопроизводителей, когда самый дорогой автомобиль выходит на рынок первым».

Салон EQS, по сути, противоположен моделям Tesla, которые отличаются современным упрощённым интерьером. Некоторые модели Tesla имеют только один большой экран в центре приборной панели, который контролирует почти все аспекты автомобиля. «EQS должна иметь отличительную черту, должна выделяться. Думаю, решение дать людям футуристическое ощущение, будто они на самом деле управляют чем-то совершенно новым, окажется действительно привлекательным для некоторых покупателей, — сказала Колдуэлл. — Но я думаю, что упрощённый дизайн Tesla сделал многих людей очень счастливыми».Внешний вид EQS в целом соответствует его традиционным собратьям класса S, но немного более агрессивный в передней части автомобиля. Специальная версия Edition One, представленная компанией, использует двухцветную чёрную и серебристую схему по всему автомобилю.EQS является первым электромобилем на новой платформе Mercedes-Benz. Он также оснащён новым поколением батарей со значительно более высокой энергоёмкостью, что призвано увеличить дальность хода на одном заряде. Первые модели будут предлагать до 516 лошадиных сил, 828 Н·м крутящего момента и дальность хода около 770 километров.Автомобиль оснащён набором функций безопасности и удобства, включая новую систему помощи водителю, которая может контролировать скорость и торможение, а также автоматически переходить между полосами движения или удерживать автомобиль на выбранной полосе. Впрочем, эта система сильнее зависит от водителя, чем «автопилоты» Tesla и General Motors. EQS также будет включать в себя систему дополненной реальности, которая проецирует на экран перед водителем трёхмерную графику вроде стрелок навигации.

(С) 3dnews