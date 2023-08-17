Українці отримають 500 грн компенсації на купівлю необхідних ліків

17 августа 2023, 13:45

На покриття вартості ліків і їх доставки українцям, які постраждали від війни і не мають змоги придбати необхідні ліки самостійно DEG-Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbh (“DEG”) у підтримці з Федеральним Міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (“BMZ”) виділили 28 млн грн. Гроші будуть передані фонду «Ліки для України» декількома траншами у найближчі місяці. Перший – вже отриманий в серпні 2023 року.

Фонд «Ліки для України», створений Liki24.com у квітні 2022 року, дає змогу українцям, яким не вистачає коштів, отримати компенсацію у половину вартості медикаментів, замовлених через застосунок Liki24. Максимальна сума компенсації на даний момент – 500 грн, які можна витратити на одне або декілька замовлень. За рахунок коштів, що передасть уряд Німеччини, Фонд «Ліки для України» зможе безперервно працювати та надавати необхідну допомогу тим, хто цього потребує, протягом декількох місяців.«Ми вдячні DEG та уряду Німеччини за продовження підтримки українців у надскладні для нас часи. Ці кошти допоможуть нам збільшити обсяги допомоги для тих, хто її потребує. Більше грошей – більше врятованих життів. Також ми розглядаємо можливість збільшення відсотка компенсації для найвразливіших верств населення», – наголосив співзасновник та СЕО Liki24.com Антон Авринський.Завдяки фонду «Ліки для України», який підтримують українські та міжнародні донори, в 2022 році допомогу отримали понад 80 тисяч українських сімей.