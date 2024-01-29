єВідновлення: відтепер можна відбудувати дім на своїй землі

29 января 2024, 8:45

Для цього необхідно оновити «Дію», натиснути «Заяви про виплату», де потрібно обрати тип компенсації «Грошова виплата».

Право власності на знищений обʼєкт необхідно припинити та подати повідомлення про початок будівельних робіт.Комісія органу місцевого самоврядування врахує характеристики зруйнованого будинку та визначить суму компенсації впродовж 30 днів. Виплати нарахують двома траншами по 50%. Між ними потрібно подати проміжний звіт.Якщо знищений будинок має не одного співвласника, необхідно подати одну спільну заяву або декілька окремих.Житель Ворзеля вже подав заяву на компенсацію аби скористатися можливістю відбудувати свій будинок.