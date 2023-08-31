31 августа 2023, 9:15

У Instagram дозволять ділитись коментарями у Stories

Користувачі, які беруть участь у цьому тесті, можуть провести пальцем по коментарю, який вони хочуть виділити, і натиснути на іконку «Додати до історії».

Коментар з’явиться разом з дописом у стрічці Stories.


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