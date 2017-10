Canon объявила победителя фотоконкурса летних историй Live For The Story

3 октября 2017, 9:45

Canon Украина провела финал конкурса Live For The Story на лучшую летнюю фотоисторию, который компания организовывала с 28 июня по 20 августа 2017 года.

Canon Украина пригласила финалистов конкурса, а также Марину Карпий и Александра Ляпоту, спикеров киевского Canon Фотомарафона, на экспозицию работ участников в культурный центр Spivakovska ART:EGO. Именно на выставке «Лучших летних фотоисторий Live For The Story» экспертное жюри – фотографы Соня Плакидюк, Сергей Сараханов и менеджер по маркетингу Canon Украина Татьяна Ситниченко – объявили имя победителя. Автор лучшей фотографии, Алина Светликова, получила 250 000 гривен на осуществление путешествия мечты. Первым делом Алина планирует отправиться с героем своей летней истории в королевство Норвегия, к архипелагу Шпицберген.



С 28 июня по 20 августа 2017 года компания Canon Украина призывала украинских фотолюбителей поделиться их лучшими историями лета, чтобы выиграть приз – путешествие мечты на сумму 250 000 гривен. По правилам конкурса Live For The Story участники должны были разместить свои фотоработы на страничке http://www.canon.ua/summerstories, написав небольшой рассказ о летней истории. За все время проведения конкурса на адрес компании пришло более 1200 фотографий с самыми яркими историями лета украинцев.

«Самым сложным было выбрать лучшие работы из лучших. Безусловно, каждая фотография, каждая история заслуживают внимания, – сказала Татьяна Ситниченко, менеджер по маркетингу компании Canon Украина. – Только в последний день конкурса мы получили около 400 работ. Ежедневно мы просматривали и отбирали огромное количество фотографий, которые вдохновляют и позволяют взглянуть на даже самые знакомые вещи под другим углом».

В финале конкурса летних историй Live For The Story боролись 35 фотографий, которые были развешены в культурном центре Spivakovska ART:EGO. Жюри конкурса зачитывали истории финалистов, а кульминацией вечера стало определение победителя и вручения приза на 250 000 гривен, который достался Алине Светликовой. Фотоистория Алины – это история о силе духа и ежедневной борьбе с собой. На фотографии девушки изображен ее друг Дмитрий Щебетюк, который решил отправиться на инвалидном кресле в путешествие автостопом, проехав более 2714 км и посетив 17 городов.

«Это была самая дальняя поездка Димы, в которой он смог доказать себе и другим, что любые преграды существуют только в нашей голове, – комментирует Алина Светликова, победительница фотоконкурса Canon Live For The Story. – Это фото изначально заряжено позитивной энергетикой всех, кто присутствует в кадре. Мы очень рады победе, много людей действительно болело за нас. Пока Дима посещал только Беларусь, но теперь у нас в планах поехать в Норвегию, к архипелагу Шпицберген, в Новую Зеландию».

«Хочется отметить, что во время подведения итогов фотоконкурса летних историй мы, в первую очередь, обращали внимание на атмосферность, а не на профессионализм выполнения фотографий, – добавила Соня Плакидюк, фэшн-фотограф и член жюри конкурса. – Самая лучшая история – это та, которая вызывает отклик в сердцах, при просмотре которой хочется улыбаться, которая дарит неподдельные эмоции. Желаю всем участника фотоконкурса продолжать заниматься любимым делом, посещать просветительные мероприятия и, главное, делиться своим видением мира, создавать настоящие и искренние истории».