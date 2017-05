Canon проводит ребрендинг

19 мая 2017, 10:45

Canon запускает кампанию Live for the story («Живи ради истории»).



Новая глобальная инициатива ориентирована на пользователей и профессионалов в сфере обработки изображений, а также призвана изменить восприятие бренда молодой аудиторией.



Интегрированная медийная кампания стартует сразу на 19 европейских рынках и привлекает внимание к бренду Canon во всех коммуникационных каналах. Live for the story предлагает сохранять теплые воспоминания и находить источники вдохновения в каждом мгновении жизни, вне зависимости от условий и времени.

«Live for the story – это новый подход к позиционированию, полностью меняющий восприятие людьми бренда Canon, – заявил Ли Боннифейс, старший директор по маркетингу Canon Europe. – Canon не просто производитель инновационной техники и технологических решений для бизнеса. Это бренд, который рассказывает истории и вдохновляет пользователей делиться их рассказами».

Интегрированное репозиционирование Canon затронет все каналы коммуникации: телевидение, общественные медиа, кино, CRM-систему, ритейл, видеопродакшн, PR, средства массовой информации и социальные сети. Каждый канал, включая веб-сайт и электронную коммерцию – это точка взаимодействия и встречи пользователей Canon с героями кампании. Live for the story создана лондонскими агентствами VCCP и PHD. Инициатива будет рассказывать реальные истории, которые интригуют зрителя и вызывают интерес к происходящему за кадром.

Мы расширяем и видоизменяем нашу стратегию развития и подходы ведения бизнеса, чтобы соответствовать быстроразвивающемуся рынку и привлечь интерес молодой аудитории, – добавляет Ли Боннифейс. – Canon предлагает не просто продукцию для формирования и обработки изображений. Мы помогаем печатать и сохранять памятные моменты, а также создавать воспоминания с помощью таких приложений, как Lifecake. Впечатления – вот что имеет значение. И мы сфокусированы именно на создании новых ощущений. Кампания Live for the story призвана вдохновить пользователей на получение нового опыта. Каждый элемент репозиционирования Canon побуждает пользователей к формированию новой истории, которую они творят ежедневно и которой стоит поделиться с миром. Live for the story поможет определить поставщиков и партнеров, с которыми Canon продолжит сотрудничество, а также перспективных фотографов, создающих креативные идеи для кампании. С 17 мая портфолио Canon станет еще привлекательней для молодой аудитории и понравится лояльным пользователям бренда».