Live for the story – компания Canon анонсирует конкурс летних историй

30 июня 2017, 9:45

В рамках глобальной кампании Live for the story («Живи ради историй») Canon объявляет о старте конкурса на лучшую летнюю историю и призывает создавать яркие фоторассказы, сохраняя теплые воспоминания и находя источники вдохновения в каждом моменте лета.

Все конкурсанты, которые разместят свои работы на страничке, примут участие в розыгрыше главного приза - путешествия мечты на сумму 250 000 гривен. В Украине конкурс проходит с 28 июня по 20 августа 2017 года.

Согласно статистике, в Facebook ежедневно загружается более 200 млн фотографий, а в Instagram - 95 млн. При этом ценные и качественны кадры теряются в ленте, наполненной бесконечным селфи-контентом и фотографиями любимой еды. Именно для того чтобы приобщить пользователей делиться не просто снимками, но и вдохновлять своими историями других, Canon организовала конкурс на лучшую летнюю историю.

Компания специально создала локальную страничку конкурса http://www.canon.ua/summerstories на официальном веб-сайте, где с 28 июня по 20 августа 2017 года пользователи могут загрузить свои лучшие истории о лете в виде удачного снимка, описать данные снимки в рассказе не более 100 слов и получить шанс на выигрыш – путешествие мечты с друзьями в любую точку планеты на сумму до 250 000 гривен на перелеты и размещения в гостиницах. По итогу конкурса жюри выберет лучшую фотографию, оценивая креативность поданной истории и ее визуальную составляющую. Победителем станет участник, который поделится самой вдохновляющей историей и самым сокровенным моментом этого лета.

«Мир – это нечто, выходящее за пределы видимого. Каждую секунду за дверями установленных нами границ происходит тысячи событий, которые несут смысл и которые наполняют нашу жизнь ощущениями, – комментирует Татьяна Ситниченко, менеджер по маркетингу компании Canon Украина. – Canon хочет подарить пользователям возможность для выхода за рамки привычного и демонстрирует потенциал своих продуктов. Это не просто инновационная техника, воспроизводящая идеальные и качественные кадры. Это истории, которые рассказывают люди и которые вдохновляют на поиски новых впечатлений. Компания организовывает конкурс и подарит путешествие, которое станет для победителя чем-то большим, нежели просто поездка; путешествие, которое изменит его жизнь и жизни других людей».

Итоги конкурса будут объявлены после 1 октября 2017 года. По результатам проведения фотосоревнований победитель отправится в путешествие мечты в любую точку мира и еженедельно будет публиковать фотоотчеты о своих приключениях на страничке кампании.



