GIGABYTE анонсирует конкурс для оверклокеров Beat The Heat

1 июля 2017, 18:05

GIGABYTE TECHNOLOGY анонсирует очередной конкурс для поклонников оверклокинга – Beat The Heat 2017, организованный совместно с тематическим порталом HWBot.org.

Вместе с HWBOT предлагаем ОС-сообществу укротить жару и освоить фантастический призовой фонд, представленный компьютерным оборудованием для энтузиастов, совокупной стоимостью более чем 2,5 тыс. долларов. Летний сезон в самом разгаре и многих еще остается шанс перед отпуском с пользой провести время, посвятив его оверклокингу!

Приз за 1 место

Приз за 2 место

Призовой фонд лотереи

Сценарием конкурса предусмотрены четыре этапа, которые помогут выявить потенциал системы, выполняющей 2D-приложения: XTU 5 ГГц, GPUPI для CPU-1B 5 ГГц, одноядерный 5 ГГц Geekbencch3, HWBOT x265 Benchmark-4k 5 ГГц. Вы, наверное, уже обратили внимание, что мы ограничили частоту процессора значением 5 ГГц, чтобы предоставить большинству соискателей шанс. Выполняя тесты каждого из четырех этапов, участники будут набирать баллы на основе контрольных показателей. К концу конкурса, два претендента набравших наибольшую сумму баллов, будут объявлены победителями и станут обладателями замечательных призов! Кроме того, все участники конкурса могут испытать счастье в викторине.Информация о призах и правила проведения конкурса Beat The Heat:Период проведения конкурса: с 1 июля по 31 июля 2017 г.Процесор Intel Core i7-7700K (349,99 дол.)Материнська плата GIGABYTE Z270X-Gaming SOC (239,99 дол.)Игровая мышь и клавиатура компании G.SKILL (179,99 долл.)Комплект модулів ОЗП DDR4 G.Skill TridentZ 16GB / 2 x 8 Гбайт, 3600 ГГц (159,99 дол. США)Процесор Intel Core i7-7700K (349,99 дол.)Материнская плата GIGABYTE Z270X-UD5 ($189.99 USD)Комплект модулів ОЗП DDR4 G.Skill TridentZ 16GB / 2 x 8 Гбайт, 3600 ГГц (159,99 дол. США)Материнская плата GIGABYTE Z270X-UD5 ($189.99 USD)Игровая мышь и клавиатура компании G.SKILL (179,99 долл.)Открытый тестовый стенд HWBOT (149,99 долл.)Жидкостная система охлаждения Enermax LiqMax II (ELC-LMR240-BS) (89,99 долл.)10 кодов для электронного кошелька Steam (номинал каждого кода 10 долл.)