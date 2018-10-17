Юг-Контракт стал дистрибьютором музыкальных игрушек Tweet Beats

17 октября 2018, 9:15

Tweet Beats – музыкальная интерактивная игрушка для детей от 5 лет в виде дерева и птичек.

Базовый набор Tweet Beats содержит дерево-колонку с ветками и четыре птички – уникальных стильных персонажа, имеющих оригинальное звучание на каждой ветке.





Принцип работы музыкальной станции Tweet Beats прост и понятен каждому ребенку. На ветки дерева устанавливают персонажей Tweet Beats, что позволяет создавать множество разнообразных музыкальных композиций и комбинировать звучания между собой. Каждая из четырех веток дерева отвечает за определенную линию звучания композиции: ударные, бас, мелодия и вокал. Размещая персонажей на разных ветках можно в процессе игры создавать собственные музыкальные композиции.

Преимущества игрушки Tweet Beats:

- развитие творческих и музыкальных способностей ребенка;

- игра с друзьями или семьей;

- широкий ряд музыкальных комбинаций;

- возможность приобретать дополнительных персонажей, чтобы создавать новые композиции.

- безопасность и качество деталей, долговечность.

Игрушки Tweet Beats уже доступны к предзаказу в Rozetka.ua и скоро появятся в рознице.