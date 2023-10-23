Google виплатить 1,1 мільйона доларів компенсації за гендерну дискримінацію

23 октября 2023, 16:15

Улька Роу, керівниця відділу в Google, отримала 1,1 мільйон доларів компенсації за гендерну дискримінацію.

Журі з восьми присяжних постановило, що компанія упереджено ставилася до Роу, виплачуючи їй меншу заробітну плату, ніж чоловікам, які виконували подібну роботу.Роу стверджувала, що чоловіки, які навіть мали менший досвід, отримували на 300 тисяч доларів на рік більше, ніж вона.Суд був на стороні жінці та постановив, що окрім 1 мільйона доларів, Google винні Роу ще 150 тисяч доларів за "біль і страждання".