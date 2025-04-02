Vodafone випустив нові бізнес-тарифи Vodafone Business Connect

2 апреля 2025, 8:15

Vodafone оголошує про випуск нової лінійки бізнес-тарифів Business Connect. У нових тарифах Vodafone запропонував своїм корпоративним клієнтам великі обсяги хвилин для дзвінків як всередині мережі, так і на інших операторів. Крім того, тарифи враховують збільшення потреб у користуванні мобільним інтернетом.



Перевагою Business Connect є послуга «Роумінг як вдома», що дозволяє використовувати обраний тариф як в Україні, так і в роумінгу (на території 27 країн ЄС та Молдови) без будь-яких додаткових плат. Все, що необхідно для користування мобільним зв’язком під час робочих візитів, вже включено в тариф.

Нова лінійка включає тарифи Vodafone Business Connect та Business Connect+.Business Connect:

Дзвінки в мережі Vodafone Україна, по Україні та в роумінгу – 2 500 хв/міс.

Мобільний інтернет (28 країн Європи) - 50 ГБ, з них 8 ГБ у роумінгу.

Дзвінки за кордон – 50 хв.

SMS-повідомлення – 100 шт.

Вартість підключення 300 грн/міс.



Business Connect+:

Дзвінки в мережі Vodafone Україна, по Україні та в роумінгу – 6 000 хв/міс.

Мобільний інтернет (28 країн Європи) - Безліміт в Україні + 13 ГБ в роумінгу.

Дзвінки за кордон – 100 хв.

SMS-повідомлення – 200 шт.

Вартість підключення 600 грн/міс.



Вартість послуг понад пакет складає 1,5 грн/хв на інші мережі, безліміт в мережі Vodafone та 20 гривень за 300 МБ (20 пакетів на день).



Перелік країн, у яких діють тарифи: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція та Молдова.