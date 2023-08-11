Vodafone виплатив $12,4 млн у якості відсотків за єврооблігаціями

11 августа 2023, 13:15

Vodafone Україна оголошує про завершення регулярної оплати відсотків за єврооблігаціями.

Незважаючи на складні операційні та фінансові умови, спричинені війною, компанія продовжує обслуговувати свій борг у повному обсязі.



11 лютого 2020 року компанія здійснила свою першу публічну емісію на міжнародних ринках капіталу – 5-річних облігацій («євробондів») – обсягом $500 млн з доходністю 6,20%. Vodafone вдалось отримати найнижчу ціну за всю історію випуску єврооблігацій корпоративним емітентом з України. Згідно з умовами розміщення, купон – процент за розміщеними облігаціями – необхідно сплачувати кожні 6 місяців.



На сьогодні сума залишку за облігаціями складає $400 млн. Компанія вже викупила та погасила раніше терміну $100 млн.



Vodafone Україна успішно працює на міжнародному ринку позикового капіталу з 2018 року.

