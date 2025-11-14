Уряд запускає Координаційний штаб для стабільного зв'язку під час блекаутів

14 ноября 2025, 9:45

Ключові завдання Координаційного штабу звʼязку:



налагоджувати роботу мереж під час знеструмлень

забезпечувати чітку взаємодію з мобільними операторами

координувати готовність мереж до автономної роботи

оперативніше реагувати на загрози для критичної інфраструктури



Для цього створять чіткі правила взаємодії: оператори швидше отримуватимуть пальне для генераторів, технічні бригади матимуть доступ до пошкоджених об’єктів, а всі критичні питання вирішуватимуться без бюрократичних барʼєрів.

До штабу увійшли представники "Київстар", Vodafone Ukraine та lifecell, а також урядових і безпекових органів. Очолить штаб перший віцепрем'єр Михайло Федоров.