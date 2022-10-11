Ракетна атака росіян призвела до перебоїв із мобільним інтернетом і зв'язком

11 октября 2022, 10:15

Нестабільна робота мереж пов'язана з пошкодженням інфраструктури як безпосередньо операторів, так і підприємств енергетичного сектору.

Наразі й оператори, і представники екстрених служб докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електроживлення та стабільного мобільного зв'язку.Доступ українців до зв'язку – серед пріоритетів держави.Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) фіксує перебої в роботі базових станцій мобільних операторів у низці регіонів України. Зокрема, перебої з доступністю мобільного інтернету зафіксовано зараз у Хмельницькій, Львівській, Полтавській області, Харкові, Житомирі. Ще у низці населених пунктів відчутні проблеми з доступністю власне мобільного зв'язку.Нагадуємо про необхідність зберігати тишу онлайн та не поширювати фото- чи відеоматеріалів із результатами ударів рашистів по об'єктах телеком-інфраструктури.