Чому варто з лептопів обрати саме Macbook?

25 октября 2021, 12:35

Перший MacBook мав стати головним засобом для професійних користувачів. Тому, у далекому 2006-му, ще сам Стів Джобс представив його на конференції Macworld Conference & Expo. По суті, прототип уже був – так званий PowerBook, що так і не знайшов своєї ніші користувачів та не здобув належного успіху. Голова компанії розумів, що мусить із цим щось робити. Особливо хотілося прибрати назву процесора - PowerPC, а також додати частку "Mac".

Так і почалась історія найпотужніших ноутбуків від Apple – MacBook. Усі наступні моделі цієї лінійки, упринципі відрізнялися мінімально. Із 2015 року розробники почали вносити зміни. Варто нагадати, що сенсорна панель - "Force Touch" вже з 4-покоління отримала найбільше змін та нову назву - Touch Bar.

Сьогодні купити MacBook – цілком буденний запит кожного, чия робота прямо або дотично пов’язана із комп’ютерними технологіями. Багато компаній використовують макбуки, як основну компютерну техніку своїх працівників. І це не дивно тому що якість і безпека на першому місці.

Компанія Apple випускає 2 основні лінійки MacBook – Pro та Air. Що ж їх відрізняє? Перш за все потужність, адже Pro-версія набагато потужніша та здатна виконувати складні проектні та графічні операції. Макбук Air переважно призначений для роботи "не вдома", аби було зручно працювати у найбільш незвичних умовах: в подорожах, в кафе, машині та інших місцях. До речі, саме тому будь-який ноутбук може позаздрити автономності, адже гаджет здатен пропрацювати фактично день без підзарядки! Звичайно, залежно від моделі та виду роботи.

Як обрати MacBook?

Перший крок – визначити мету придбання даної техніки. Якщо новий ноутбук потрібен, аби оновити технічне обладнання вдома – швидше за все вам буде достатньо купити Macbook Air. Якщо ж основний запит – вирішення робочих моментів, таких як програмування, монтаж, обробка "важкого контенту" чи інше, то в такому разі рекомендуємо обрати Pro.

Наступний крок – сконтактуватися із спеціалістами Apple Room – онлайн або особисто у нашому фізичному магазині, адже вони, як ніхто інший допоможуть обрати якісний варіант, що закриватиме ваші потреби та відповідатиме бюджету. Лінійок MacBook -ів є досить багато, тому, якщо вам дорогий час – дозвольте нам швидко вирішити всі ваші питання та закрити сумніви!

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