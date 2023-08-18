Укрпошта, ЄС та Уряд масштабують програму обміну ламп: відтепер обміняти ламп

18 августа 2023, 13:15

З перших днів повномасштабного вторгнення Укрпошта виступає надійним партнером держави та підтримує її в критично важливих задачах заради спільної перемоги.

Відгукнувшись на заклик Уряду, наприкінці січня Укрпошта стала партнером Всеукраїнської програми з обміну ламп розжарювання на енергоощадні світлодіоди. Завдяки тому, що Укрпошта має найширшу мережу відділень, кожен громадянин країни отримав можливість безкоштовно замінити старі лампи.

Відтепер стартує друга фаза другої хвилі програми обміну ламп для юридичних осіб. Безкоштовно обміняти старі жарівки зможуть заклади культури, органи соціального захисту населення і спеціалізовані служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі (комунальної та державної форми власності), заклади фізичної культури і спорту, суб'єкти надання послуг з управління багатоквартирним будинком або об'єднаннями співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).



Нагадаємо, що мета програми – знизити навантаження на енергосистему країни протягом опалювального сезону й протягом року загалом.



Отже, зазначені юридичні особи можуть обміняти:



по 3 лампи на 10 кв. метрів приміщень закладів соцзахисту населення, читальних залів, книгосховищ та архівосховищ бібліотек і архівів, закладів культури, житлового фонду управителя багатоквартирного будинку, ОСББ;



по 2 лампи на 10 кв. метрів для місць загального користування закладів соцзахисту населення, фізичної культури і спорту, управителя багатоквартирного будинку, ОСББ.



Щоб здійснити обмін старих ламп розжарювання на LED-лампи, необхідно відправити запит на потребу отримання LED-ламп через портал Дія та виконати такі кроки:



авторизуватися на порталі Дія за допомогою КЕП юридичної особи;



перевірити інформацію щодо підприємства;



перейти у розділ — Послуги та вибрати Обмін лампочок та почати заповнення запиту на потребу;



вказати площу в калькуляторі, щоб побачити ліміт і в рамках ліміту вибрати кількість і типи ламп;



поставити відмітку про згоду здачі такої самої кількості ламп розжарювання;



вказати місцезнаходження організації;



перевірити та підтвердити дані щодо сформованого запиту;



підписати запит на потребу КЕПом юридичної особи.



Після подання заявки, протягом тижня представники Укрпошти зв’яжуться за вказаним номером телефона та нададуть подальші інструкції для отримання енергоощадних ламп.

Наразі у 23 населених пунктах – обласних центрах країни у відділеннях Укрпошти продовжується програма обміну ламп для населення. Як і раніше, обміняти можна до 5 ламп розжарювання на таку ж кількість світлодіодних ламп. Також з 9 червня розпочалась друга хвиля програми обміну ламп розжарювання. Вона стала доступною для юридичних осіб: дитячих садків, шкіл, профтехучилищ, ВУЗів, спортивних та музичних шкіл, автошкіл та будь-яких інших закладів освіти. Також обміняти лампи можуть будь-які поліклініки і лікарні, стоматологічні клініки, лабораторії та інші медичні заклади.Станом на зараз у програмі обміну ламп прийняло участь більше 4 млн українців, які обміняли 20 млн ламп. Рекордсменом з обміну ламп став Київ та Київська область. Мешканці Київщини обміняли 2,3 млн ламп розжарювання. На другому місті Дніпропетровська область, в якій українці обміняли близько 2 млн ламп. Замикає трійку лідерів Львівська область. Саме тут було обміняно 1,6 млн ламп.Програма Обміну лампочок підтримана Європейським Союзом у відповідь на заклик Президента Зеленського та реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, АТ «Укрпошта» в усіх регіонах України, крім зони бойових дій та тимчасово окупованих територій. Програма, фінансована ЄС, є складником підтримки Європейським Союзом українського енергетичного фронту.