Укрпошта видала 1 млн LED- ламп юридичним особам за програмою Уряду

17 октября 2023, 10:45

До Всеукраїнської програми обміну ламп розжарювання на сучасні світлодіоди долучились ОСББ, медичні заклади, школи та заклади культури.

Укрпошта закликає не зволікати з обміном тих, хто цього ще не зробив, адже восени з початком опалювального сезону навантаження на енергосистему країни збільшується в декілька разів.



З самого початку великого вторгнення, Укрпошта виявилася надійним партнером держави та активно підтримує її в найважливіших завданнях на користь спільної перемоги. Відгукнувшись на заклик Уряду, на початку січня Укрпошта об'єднала зусилля з Всеукраїнською програмою по обміну жарівок на енергоощадні світлодіоди. Завдяки широкій мережі відділень Укрпошти, кожен громадянин країни отримав можливість безкоштовно замінити свої старі лампи.

Віднедавна програма обміну ламп розширила коло споживачів, які можуть отримати енергоощадні LED-лампи. Так, програма стала доступною не тільки для населення, а й для юридичних осіб, які вже за дуже короткий час зробили замовлення на обміняли більше 1 млн енергозберігаючих ламп. Найбільш активно юридичні особи обмінюють лампочки у Чернігівській, Житомирській та Рівненській областях.



Нагадаємо, що всі юридичні особи можуть обміняти:



по 3 лампи на 10 кв. метрів в аудиторіях, процедурних палатах, приміщеннях житлового фонду управителя багатоквартирного будинку, ОСББ;



по 2 лампи на 10 кв. метрів для місць загального користування.



Щоб здійснити обмін старих ламп розжарювання на LED-лампи, необхідно відправити запит на потребу отримання LED-ламп через портал Дія та виконати такі кроки:



авторизуватися на порталі Дія за допомогою КЕП юридичної особи;

перевірити інформацію щодо підприємства;

перейти у розділ — Послуги та вибрати Обмін лампочок та почати заповнення запиту на потребу;

вказати площу в калькуляторі, щоб побачити ліміт і в рамках ліміту вибрати кількість і типи ламп;

поставити відмітку про згоду здачі такої самої кількості ламп розжарювання;

вказати місцезнаходження організації;

перевірити та підтвердити дані щодо сформованого запиту;

підписати запит на потребу КЕПом юридичної особи.



Після подання заявки, протягом тижня представники Укрпошти зв’яжуться за вказаним номером телефона та нададуть подальші інструкції для отримання енергоощадних ламп.



Нагадаємо, що триває програма обміну ламп і для населення. Як і раніше, обміняти можна до 5 ламп розжарювання на таку ж кількість світлодіодних ламп. Програма діє у 23 обласних центрах України та у 120 районних населених пунктах. Отримати енергозберігаючі лампочки можна у відділеннях Укрпошти.



Програма Обміну лампочок підтримана Європейським Союзом у відповідь на заклик Президента Зеленського та реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, АТ «Укрпошта» в усіх регіонах України, крім зони бойових дій та тимчасово окупованих територій. Програма, фінансована ЄС, є складником підтримки Європейським Союзом українського енергетичного фронту.