Panasonic NU-SC300 - новая конвекционная печь для поклонников здорового питания

4 февраля 2019, 14:15

Компания Panasonic начинает продажи инновационного девайса для кухни! Новая паровая конвекционная печь NU-SC300 дополнит линейку продуктов, объединённых концепцией Experience Fresh, для поклонников вкусного и полезного питания. Устройство, поддерживающее технологию высокотемпературного пара и комбинацию режимов "Пар-Гриль-Конвекция", не имеет аналогов на рынке домашней кухонной техники. С его помощью вы сможете готовить блюда,богатые витаминами и микроэлементами – так же вкусно, как в ресторане!Принципиальным отличием NU-SC300 от других моделей бытовых печей и СВЧ выступает инновационная система генерации высокотемпературного пара Healthy Steam. Мельчайшие нано-частички воды, разогретые до +100 и более градусов, легко проникают внутрь продуктов, обеспечивая быструю и качественную термообработку. При этом из блюда выводятся излишки жира, сохраняется натуральный вкус и сочность. Функция Healthy Fry, а также гриль, которого не было в младшей модели паровой печи, станут настоящим подарком для любителей хрустящей корочки – теперь блюда можно будет "поджаривать" в щадящем режиме без добавления масла.Три температурных режима Healthy Steam - 120°С, 150°С и 190°С – подойдут для всех случаев жизни. При температуре +120°С вы приготовите восхитительное мясо с овощами в собственном соку, разморозите продукты или быстро разогреете любое блюдо в утренней суете. Увеличьте температуру до +150°С и вы удивитесь, какими сочными станут креветки или гребешки. А самые вкусные мясные запеканки, рулеты и лазанья получатся при температуре +190°С.Новая NU-SC300 поддерживает чрезвычайно широкий диапазон температур – от +30/40°C, необходимых для ферментации теста и йогуртов, до запекания при +200/230°C, как в полноценной духовке. Температуру контролирует встроенный датчик.Вы также можете использовать средне- и низкотемпературный пар. Совершенно новая функция "Пар и тушение" порадует даже опытных хозяек - с ее помощью можно томить продукты на "медленном огне" 3 часа и более.Меню из 30 автоматических программ станет отличным подспорьем для начинающих кулинаров и всех, кто хочет быть уверен в успехе своих гастрономических опытов. С его помощью можно приготовить мясо, рыбу, овощи и гарниры, каши и супы, вкусные низкокалорийные десерты, йогурты, выпечку и многое другое. Управление печью интуитивно понятно – с помощью поворотного переключателя вы легко найдете нужную программу и при необходимости скорректируете температурный режим.Новая паровая конвекционная печь NU-SC300 отличается большим объемом камеры – 30 л – вы сможете запечь в ней целую курицу! А увеличенный резервуар для воды позволяет активно использовать режимы с паром, благодаря чему вкус ваших блюд станет еще лучше.Ухаживать за устройством очень легко - в NU-SC300 предусмотрено пять режимов автоочистки. Режим высокотемпературного пара позволяет также стерилизовать посуду и полностью удалять бактерии с детских бутылочек, сосок и посуды без использования агрессивных чистящих средств, ведь пар легко проникает в любые уголки.