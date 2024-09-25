Новая микроволновая печь Samsung MW7300B

25 сентября 2024, 14:15

С помощью микроволновой печи можно не только разогревать готовые блюда, но и готовить в мини-духовке, на пару, поджаривать продукты на гриле и даже делать домашний йогурт и тесто - всё в одной многофункциональной печи.

Управлять устройством легко и просто с помощью смартфона. На основании вкусовых предпочтений пользователя SmartThings предложит персонализированные рецепты и планы питания, вместе с рекомендациями по оптимальному режиму приготовления. Сенсорная стеклянная панель позволяет выбирать функции приготовления и регулировать настройки легким прикосновением, а экосистема поможет контролировать энергопотребление.



Чтобы насладиться поджаристыми блюдами с малым количеством масла, нужно просто положить ингредиенты на специальный противень, сбрызнуть маслом и выбрать режим "Воздушный фритюр Air Fry". Этот режим идеально подходит для приготовления таких блюд, как картофель фри, куриные наггетсы или овощи.



Пароварка Pure Steamer позволяет легко готовить блюда на пару. Достаточно налить воду в пароварку и выложить ингредиенты на решетку. Затем нужно ввести тип и размер блюда, и печь выберет оптимальное время приготовления.



Печь готовит, разогревает и поджаривает еду с помощью комбинации микроволн и нагревательного элемента, основанной на оптимальных алгоритмах. Таким образом, можно в любой момент насладиться вкусными приготовленными на гриле блюдами с подрумяненной корочкой.

После приготовления камера легко очищается. Гладкую поверхность стенок камеры с БИОкерамическим покрытием CERAMIC INSIDE можно очистить без абразивных чистящих средств и, кроме того, это покрытие не теряет цвет после длительной эксплуатации.Микроволновая печь отличается современным дизайном и доступна к заказу в двух цветах - черный и глубокий серый (антрацит). Можно выбрать цвет, который дополнит дизайн кухни или добавит элегантный цветовой акцент в интерьере.