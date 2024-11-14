Польща офіційно оприлюднила список військової допомоги для України

14 ноября 2024, 12:45

Загалом Варшава надала Україні військову допомогу на суму 3,23 млрд євро (це 4,91% ВВП).

Зокрема, як вказано в списку, Польща передала Україні:• 14 танків Leopard 2A4 та старіших машин• 60 танків ПТ-91• 280 танків Т-72М, Т-72М1, Т-72М1Р• 250 бойових машин піхоти BWP-1• 100 польських БТР Rosomak• 9 розвідувальних машин БРДМ-2• більше сотні самохідних артилерійських установок (АГС «Краб», «Гвоздика» та інші)• 30 реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град»• 14 винищувачів МіГ-29• 12 вертольотів Мі-24• безпілотники, призначені для розвідкиТакож Україна отримала 20 тисяч комплектів Starlink (їх підключення до сервісу фінансує Польща) для інтернет-зв’язку.