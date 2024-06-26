Дуда надеется, что Китай поможет установить мир в Украине - Reuters

26 июня 2024, 10:15

Во время визита в Китай президент Польши Анджей Дуда провел ряд встреч с официальными лицами КНР, где говорил и о войне России против Украины.

«Я представил нашу точку зрения на ситуацию с безопасностью в Европе и мире, прежде всего в нашей части Европы. Я надеюсь, что Китай... поддержит усилия, направленные на мирное завершение войны, которую ведет Россия в Украине», - заявил он на пресс-конференции после встречи с Си Цзиньпином.Китайское государственное телевидение цитируя Си Цзиньпина сообщило, что «Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное завершение войны в Украине, и что Китай продолжит играть роль в поиске политического решения кризиса».