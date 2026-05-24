EcoFlow RAPID Pro — продуктивний повербанк для темпу великого міста

Ємність 20 000 мА·год забезпечує стабільне живлення для смартфона, ноутбука, камери, навушників та інших пристроїв.
Швидке відновлення заряду — до 80% приблизно за 47 хвилин при підключенні до зарядної станції EcoFlow RAPID Pro 320 Вт.
Менше очікування — більше автономності там, де вона потрібна.
4 порти та загальна вихідна потужність до 230 Вт дозволяють заряджати кілька пристроїв одночасно:
— вбудований висувний USB-C — до 100 Вт;
— USB-C — до 100 Вт;
— 2 × USB-C — до 65 Вт.
Вбудований USB-C кабель довжиною 60 см додає ще більше зручності: менше зайвих аксесуарів, більше готовності до роботи в будь-який момент.