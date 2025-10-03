EcoFlow дарує знижку 5% на батареї до зарядних станцій

3 октября 2025, 21:36

Додаткова батарея дозволяє розширити ємність зарядного рішення та значно збільшити час живлення ваших пристроїв.

Особливо це актуально під час довготривалих відключень електроенергії та енергетично складної зими.

Тож не прогавте вигідний шанс та отримайте більше енергії. Пропозиція діє на додаткові батареї:

DELTA 2 Max EB

DELTA Pro EB

DELTA Pro 3 EB

Кабель для під’єднання додаткової батареї до зарядної станції йде у комплекті.

Промокод діє з 02.10.2025 по 31.10.2025 включно та доступний обмежений час на сайті: https://ecoflowukraine.com/dodatkovi-batarei/

А також при самовивозі з Авторизованого роздрібного магазину EcoFlow за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська 129.