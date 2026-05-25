Ціна на нафту може досягти $100 через конфлікт між США та Іраном, - Bloomberg

25 мая 2026, 9:45

Більшість аналітиків та учасників ринку, опитаних агентством, прогнозують, що протягом наступного року вартість нафти Brent складе в середньому від $81 до $100 за барель.

Основним ризиком для ринку називають можливі перебої з постачанням через Ормузьку протоку через війну між США та Іраном. Водночас повного зриву постачання поки не очікують.



Експерти також зазначають, що геополітична "премія за ризик" може на роки додати до вартості нафти ще $5-15 за барель.



Зростання цін може частково стримувати зниження попиту, перенаправлення постачань та збільшення видобутку нафти.