США против Huawei: имеющиеся лицензии будут отозваны, новые не станут одобряться

18 января 2021, 11:45

В последние дни правления Дональда Трампа политика США в отношении китайской компании Huawei Technologies достигает максимальной степени неприятия.

Ожидающие одобрения лицензии на сотрудничество с Huawei вряд ли будут одобрены, а некоторые из имеющихся даже будут отозваны. Будут затронуты интересы компании Intel.