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7 июля 2025, 9:45

13-летний школьник нашёл серьёзную уязвимость в Microsoft Teams

Парень так грамотно оформил баг-репорт, что Microsoft переписала правила: теперь участвовать в баг-баунти могут все с 13 лет. А ещё его позвали в MSRC — команду, которая реагирует на угрозы безопасности.

За лето он нашёл 20 багов и уже успел занять 3-е место на хакерском чемпионате Zero Day Quest — среди взрослых сеньоров со всего мира.


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