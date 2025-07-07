13-летний школьник нашёл серьёзную уязвимость в Microsoft Teams

7 июля 2025, 9:45

Парень так грамотно оформил баг-репорт, что Microsoft переписала правила: теперь участвовать в баг-баунти могут все с 13 лет. А ещё его позвали в MSRC — команду, которая реагирует на угрозы безопасности.



За лето он нашёл 20 багов и уже успел занять 3-е место на хакерском чемпионате Zero Day Quest — среди взрослых сеньоров со всего мира.