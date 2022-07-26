26 июля 2022, 10:45

Чему учат на курсах web-design

С профессией веб-дизайнера не понаслышке знакомы те, кто хотя бы поверхностно интересуется вопросами создания и оформления сайтов, разнообразных мобильных приложений. От того, насколько красиво и удобно разработан визуал зависит многое. Качественно выполненный дизайн удерживает внимание клиента, заставляя его проводить на сайте больше времени, подсознательно стимулируя к покупке товара или услуги.

Чтобы сайт или приложение выглядели привлекательно и гармонично, требуется грамотно продуманный и качественно выполненный web-design. Курсы по освоению этой интересной и востребованной профессии представлены в интернете как в платном, так и в бесплатном варианте. Последние обычно предлагают лишь общее знакомство с профессией и дают довольно поверхностные знания. Чтобы стать сколько-нибудь значимым специалистом в этой в области, потребуется помощь преподавателя и грамотно составленная программа обучения. 

Чему учат веб-дизайнеров 

В общий курс современного веб-дизайна обязательно входит понятие UI/UX. Одно из этих направлений отвечает за визуальную составляющую, а другое — за поведенческие факторы. В процессе создания прототипа будущего сайда именно дизайнер должен воплотить в жизнь логику построения страницы. Чем меньше действий придется совершить пользователю до достижения желаемого результата, тем лучше и удобнее окажется сайт. Дизайнер, объединяющий в себе оба направления, должен иметь не только хороший вкус, но и логическое мышление. 

В программу обучения качественных курсов по веб-дизайну обычно входят: 

  • работа с графическими редакторами и программами (Figma, Photoshop, After Effects и др.); 
  • основы графики и колористики; 
  • правила подбора шрифтов и цветового оформления; 
  • работа с персонажами;
  • принципы геймификации; 
  • основы типографики;
  • принципы прототипирования; 
  • работа с различными платформами и инструментами (Webflow, Whimsical, Adobe XD и др.).

Опытные преподаватели научат вас разбираться в психологии человеческого восприятия, проводить и анализировать пользовательские интервью и многое другое. 

Стоит ли обучаться веб-дизайну 

Профессия web-дизайнера относительно новая, но весьма востребованная. Каждый день в интернете появляется несколько миллионов новых сайтов, и каждый из них кто-то разрабатывает. У хорошего веб-дизайнера никогда не будет недостатка в клиентах. Кроме того, у этой профессии есть и другие преимущества: 

- отсутствие «потолка» в заработке; 
- постоянное саморазвитие; 
- возможность работать удаленно; 
- малая вероятность профессионального выгорания.

Web-дизайнер постоянно сталкивается с новыми интересными задачами, так что скучной и однообразной эту работу точно назвать не получится.


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