Чему учат на курсах web-design

26 июля 2022, 10:45

С профессией веб-дизайнера не понаслышке знакомы те, кто хотя бы поверхностно интересуется вопросами создания и оформления сайтов, разнообразных мобильных приложений. От того, насколько красиво и удобно разработан визуал зависит многое. Качественно выполненный дизайн удерживает внимание клиента, заставляя его проводить на сайте больше времени, подсознательно стимулируя к покупке товара или услуги.

Чтобы сайт или приложение выглядели привлекательно и гармонично, требуется грамотно продуманный и качественно выполненный web-design. Курсы по освоению этой интересной и востребованной профессии представлены в интернете как в платном, так и в бесплатном варианте. Последние обычно предлагают лишь общее знакомство с профессией и дают довольно поверхностные знания. Чтобы стать сколько-нибудь значимым специалистом в этой в области, потребуется помощь преподавателя и грамотно составленная программа обучения.

Чему учат веб-дизайнеров

В общий курс современного веб-дизайна обязательно входит понятие UI/UX. Одно из этих направлений отвечает за визуальную составляющую, а другое — за поведенческие факторы. В процессе создания прототипа будущего сайда именно дизайнер должен воплотить в жизнь логику построения страницы. Чем меньше действий придется совершить пользователю до достижения желаемого результата, тем лучше и удобнее окажется сайт. Дизайнер, объединяющий в себе оба направления, должен иметь не только хороший вкус, но и логическое мышление.

В программу обучения качественных курсов по веб-дизайну обычно входят:

работа с графическими редакторами и программами (Figma, Photoshop, After Effects и др.);

основы графики и колористики;

правила подбора шрифтов и цветового оформления;

работа с персонажами;

принципы геймификации;

основы типографики;

принципы прототипирования;

работа с различными платформами и инструментами (Webflow, Whimsical, Adobe XD и др.).

Опытные преподаватели научат вас разбираться в психологии человеческого восприятия, проводить и анализировать пользовательские интервью и многое другое.

Стоит ли обучаться веб-дизайну

Профессия web-дизайнера относительно новая, но весьма востребованная. Каждый день в интернете появляется несколько миллионов новых сайтов, и каждый из них кто-то разрабатывает. У хорошего веб-дизайнера никогда не будет недостатка в клиентах. Кроме того, у этой профессии есть и другие преимущества:

- отсутствие «потолка» в заработке;- постоянное саморазвитие;- возможность работать удаленно;- малая вероятность профессионального выгорания.

Web-дизайнер постоянно сталкивается с новыми интересными задачами, так что скучной и однообразной эту работу точно назвать не получится.