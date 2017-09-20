Выпуск Dr.Web Light 11.0.0 для macOS

Компания «Доктор Веб» сообщает о выпуске Dr.Web Light 11.0.0 для macOS. Продукт был серьезно переработан и улучшен.
В рамках одиннадцатой версии концепция Dr.Web Light для macOS была полностью изменена: на смену главному окну пришел единый агент, гармонично расширяющий функциональность ОС, не выходя за пределы меню состояния.
Все подсистемы приложения были оптимизированы, что позволило в частности уменьшить потребление ресурсов защищаемого устройства.
Вместе с тем прекращена поддержка устройств под управлением Mac OS X 10.7 и OS X 10.8.
Для обновления Dr.Web Light для macOS до версии 11.0.0 необходимо открыть магазин приложений Mac App Store и на вкладке обновлений нажать на кнопку Update рядом с названием продукта. Обновление для пользователей продукта – бесплатно.
Напомним, что функциональные возможности Dr.Web Light для macOS ограничены, для полноценной защиты рекомендуем использовать Dr.Web для macOS.
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