Выпуск Dr.Web Light 10.0 для Android

17 мая 2017, 10:15

Компания «Доктор Веб» сообщает о выпуске десятой версии бесплатного антивируса для Android – Dr.Web Light для Android.

Приложение было существенно усовершенствовано с точки зрения как интерфейса, так и функциональных возможностей, реализована поддержка Android версии 7.1.



В интерфейс Dr.Web Light для Android был внесен ряд изменений для комфортной работы с приложением. Теперь программа обладает единым окном событий, где собраны все уведомления о возникающих угрозах.



Вместе с тем программа получила новый антивирусный «движок», а детектирование вредоносных объектов было улучшено.



Для локализации возникающих проблем была добавлена система сбора и записи дополнительной информации.



Для пользователей Dr.Web Light для Android обновление до версии 10.0 пройдет автоматически. Если же автоматические обновления на устройстве отключены, необходимо зайти на Google Play, выбрать в списке приложений Антивирус Dr.Web Light и нажать кнопку «Обновить».





