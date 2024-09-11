11 сентября 2024, 8:15

Хирург в Индии учился не в ВУЗе, а по YouTube

В Индии работал хирург, который учился оперировать на YouTube — из-за него умер 15-летний парень.

Врач часто смотрел обучающие ролики прямо во время операции. После смерти пациента он сбежал.


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