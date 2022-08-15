Индия отказала РФ в создании альтернативной систем платежей

Правительство России хотело создать альтернативу SWIFT и рассчитываться в рублях или рупиях. Но Индия отказалась.
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