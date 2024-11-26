Иран заменил финансовую систему SWIFT на ACUMER

26 ноября 2024, 13:15

Глава Центробанка Ирана Фарзин заявил о замене в стране с 10 октября системы SWIFT на ACUMER.

К этой системе уже подключены Индия и Пакистан. Он добавил также о достижения договоренности с Москвой в отношении внешнеторговых операций. «Мы заключили с Россией валютное соглашение и полностью исключили доллар. Теперь торгуем только рублями и риалами» сообщил Фарзин.В отличие от глобальной сети SWIFT, ACUMER может быть ориентирована на локальные или специализированные решения для обработки транзакций, включая как национальные, так и международные платежи.