7 июля 2025, 13:15

Трамп хочет вытеснить Китай из мировых цепочек поставок

Он начал с торгового соглашения с Вьетнамом, - пишет The New York Times.



СМИ пишет, что предварительный торговый пакт между Вьетнамом и США, объявленный в среду, является самым значительным шагом на пути к этой цели.



В частности, вьетнамский экспорт в США будет облагаться 20-процентной пошлиной, что существенно меньше 46-процентной ставки, которой угрожал глава Белого дома Дональд Трамп.



Но сделка наложит 40-процентную пошлину на любой экспорт из Вьетнама, классифицируемый как перевалка, или товары, которые происходят из другой страны и просто проходят через Вьетнам. СМИ пишет, что эта пошлина нацелена на Китай, который использовал Вьетнам и соседние страны, чтобы обойти американские пошлины на свои товары.



The New York Times отмечает, что это может стать особенностью торговых соглашений США с другими правительствами Юго-Восточной Азии, поскольку они пытаются предотвратить заоблачные пошлины, которые вступят в силу 9 июля.