Турция и Бельгия присоединились к "Коалиции дронов" для Украины

7 июля 2025, 10:45

Таким образом, теперь в коалицию входят 20 стран, среди которых Латвия, Британия, Украина, Австралия, Бельгия, Чехия, Дания, Франция, Эстония и др.

В целом страны-члены коалиции обязались выделить на поддержку Украины в этом году €2,75 млрд, а в фонд средств для закупки дронов под руководством Британии внесут ок. €180 млн. Эти средства будут использованы для централизованных закупок дронов.



«Коалиция дронов» - международное объединение, направленное на обеспечение Украины БПЛА, системами РЭБ и РЭП и технологиями для повышения ее наступательного потенциала в войне с РФ. Коалиция была создана в рамках работы Контактной группы по обороне Украины и Совета Украина-НАТО в феврале 2024 г.