7 июля 2025, 11:15

В России ограничили доступ к новостным сайтам Азербайджана

Отмечается, что проблемы с доступом наблюдаются в Москве, Астрахани, Волгограде, Санкт-Петербурге, Вологде, Челябинске и других регионах.



В частности, посредством Wi-Fi и мобильного интернета отсутствует доступ к сайтам Global Media Group - Report.az, Oxu.az, Caliber.az.

