Иран передал России боевые дроны, - украинские СМИ

27 июля 2022, 9:45

Партия иранских дронов отправлена ​​Каспийским морем в Россию, а далее через Астрахань и Волгоград их планируется доставить на границы Украины, - пишут журналисты.

Основу груза составляют тяжелые ударные дроны Shahed 129. При его разработке были взяты за основу израильский дрон Hermes 450 и американский MQ-1 Predator.Длина фюзеляжа дрона составляет 8 м. Размах крыльев – 16 м. Заявленная боевая нагрузка – до 400 кг. Скорость полета – до 150 км/ч с радиусом – до 200 км. Заявленная дальность полета до 1700 км. Разработчики утверждают, что беспилотник может находиться в воздухе до 24 часов.Может вооружаться противотанковыми ракетами Sadid-1 (копия израильской Spike-ER) или высокоточной планирующей бомбой с осколочной боевой частью – Sadid-345.Эти дроны еще не применялись в условиях войны, поэтому данные могут отличаться.Отметим, что официальной информации о передачи дронов Ираном России пока нет.