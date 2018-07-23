1+1 медиа продолжает прием работ на питчинг идей The Next Big Thing

23 июля 2018, 11:45

23 июля, организаторы питчинга The Next Big Thing. Generation продлили дедлайн приема работ до 31 июля включительно.

В течение всей предыдущей недели участники присылали обращения с просьбами расширить срок подачи, поэтому отныне украинцы будут иметь еще почти неделю для представления собственных заявок. Сейчас участие в конкурсе принимают более 600 идей конкурсантов.



Напомним, прием на питчинг идей The Next Big Thing. Generation продолжается уже почти два месяца. Заявки принимаются в двух номинациях X-сериалы и Z-веб-форматы, в последнюю подаются идеи YouTube-каналов и сериалов для Instagram, продолжительностью ровно одна минута.



Процесс голосования и отбора полуфиналистов начнется 1 августа. Он будет происходить на основе голосов жюри и зрительского онлайн-голосования и продлится до 17 августа включительно. В результате голосования будут выбраны ТОП-20 полуфиналистов в каждой номинации, которым для дальнейшего участия будет предложено детализировать свою идею, отправив сценарий от 2 до 5 серий/выпусков. После чего жюри определит ТОП-10, которые будут лично защищать собственную идею уже на финале, 28 сентября.



Призовые места будут определяться в обеих номинациях. Обладатели первых мест получат реализацию идеи. Второе место в номинации X-сериалы − это продвижение и поддержка формата сериала на международном рынке с целью продажи. Второе место в номинации Z-веб-форматы − полный консалтинг идеи от команды 1+1 Digital. Обладатели третьих мест получат бесплатное обучение в Высшей школе Media & Production по выбранному направлению.



Участвовать в питчинге могут все желающие, которым уже исполнилось 18 лет. Подать работу можно через специальную форму на сайте проекта media.1plus1.ua/pitching. Идеи в каждой из номинаций не имеют никаких жанровых ограничений.





