7 июля 2025, 11:45

ВСУ получат боевые дроны от американской Swift Beat

Президент Зеленский сообщил о подписании договора с американской компанией Swift Beat о производстве дронов.



«Речь идет о сотнях тысяч дронов уже в этом году и возможности значительно масштабировать производство в следующем году. Перехватчики для уничтожения вражеских дронов и ракет, квадрокоптеры для разведки и корректировки огня, ударные дальнобойные дроны - всего этого будет значительно больше именно так, чтобы обеспечивать реализацию наших задач в обороне и защищать жизнь украинцев», - написал украинский президент в X-аккаунте.

