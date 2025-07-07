ВСУ получат боевые дроны от американской Swift Beat

Президент Зеленский сообщил о подписании договора с американской компанией Swift Beat о производстве дронов.
«Речь идет о сотнях тысяч дронов уже в этом году и возможности значительно масштабировать производство в следующем году. Перехватчики для уничтожения вражеских дронов и ракет, квадрокоптеры для разведки и корректировки огня, ударные дальнобойные дроны - всего этого будет значительно больше именно так, чтобы обеспечивать реализацию наших задач в обороне и защищать жизнь украинцев», - написал украинский президент в X-аккаунте.
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