30 июня 2025, 16:15

Нередко бывает, что пространство игрового или рабочего места ограничено: для больших колонок просто нет места.



В таких случаях важно подобрать качественное и компактное решение, которое будет радовать хорошим звуком, гармонично впишется в интерьер и легко поместится даже на небольшом столе. В ассортименте SVEN есть несколько вариантов такой акустики — как в формате колонок 2.0, так и в виде саундбаров. У каждого из вариантов свои плюсы: колонки можно аккуратно разместить по бокам от монитора, получив выраженный стереоэффект, а саундбар — удобно установить прямо под экраном, где он займет минимум места.

Раньше приходилось делать выбор, теперь это совершенно необязательно. Новая игровая акустика SVEN SB-G1450 — это две отдельных колонки, которые могут объединяться в саундбар. Конфигурацию можно менять буквально на ходу, подбирая оптимальную в зависимости от конкретных условий размещения и личных предпочтений. Несмотря на компактные габариты, система обладает выходной мощностью 10 Вт и обеспечивает качественное воспроизведение звука при работе с мультимедийными приложениями, играми и фильмами.Пластиковый корпус отличается современным дизайном, а встроенная динамическая RGB-подсветка не только украшает устройство, но и создает дополнительную атмосферу при просмотре фильмов и во время игр. При желании подсветку можно отключить. Управление осуществляется с помощью универсальной и удобной ручки на боковой панели. Для подключения предусмотрен USB-разъем, который одновременно обеспечивает питание и передачу сигнала — никаких лишних блоков питания или сложной разводки кабелей не требуется.Дополнительно предусмотрены разъемы для подключения наушников и микрофона, что делает систему еще более универсальной и удобной в повседневной работе. Акустика SVEN SB-G1450 станет отличным выбором для тех, кто ценит компактность, функциональность, современный дизайн и простоту подключения. Новинка уже доступна в продаже и готова стать частью удобного и красивого игрового или рабочего пространства.