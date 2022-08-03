SVEN 420 - новая игровая аккустика с проводным и беспроводным подключением

3 августа 2022, 13:45

Маленькие настольные колонки с большими возможностями — компания SVEN продолжает развивать линейку игровой акустики.

Новая SVEN 420 вызывает море позитивных эмоций с первого взгляда благодаря встроенной разноцветной RGB-подсветке передней панели — она способна стать настоящим украшением стола, не заняв при этом много места. А если подсветка мешает сконцентрироваться, ее можно отключить на время с помощью сенсорной кнопки на выносном пульте. Выносной пульт, в свою очередь, расположен на кабеле и также содержит клавиши громкости, включения/выключения и смены источника сигнала.



Размер одной колонки составляет всего лишь 82×181×101 мм, при этом в столь компактном корпусе разработчикам удалось разместить динамик диаметром 61 мм, обеспечивающий звучание в диапазоне от 80 до 20 000 Гц. К источнику звука SVEN 420 подключается как по проводу 3.5 mm jack или посредством Bluetooth, что позволяет легко использовать ее не только с ПК или ноутбуками, но и с мобильными устройствами. Питание осуществляется через USB-кабель, можно воспользоваться соответствующим портом на ПК, Power Bank, либо подключить зарядное устройство от какого-нибудь гаджета, которых сегодня немало в каждом доме.



Не забыли создатели SVEN 420 и про то, что акустика 2.0 должна быть доступна широкому кругу покупателей – стоимость новинки невысока, в чем можно убедиться уже сегодня: колонки появились на полках и в каталогах магазинов электроники и бытовой техники.